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«Панатинаикос» близок к приобретению Гассама из «Балтики» — Scorakias

«Панатинаикос» близок к приобретению Гассама из «Балтики» — Scorakias
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Греческий «Панатинаикос» близок к приобретению защитника Натана Гассама из калининградской «Балтики». Как сообщил журналист Йоргос Сифакис в выпуске на YouTube-канале Scorakias, финансовые требования российской команды снизились, что упрощает ход переговоров с «Панатинаикосом».

По данным источника, ранее «Балтика» запрашивала € 5 млн за переход 25-летнего игрока. Сообщается, что изменения в позиции калининградцев создали благоприятные условия для осуществления этого трансфера.

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что у клуба летом было четыре предложения по Гассама, а также допустил, что зимой клубы могут вернуться к кандидатуре малийца.

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