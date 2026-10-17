«Панатинаикос» близок к приобретению Гассама из «Балтики» — Scorakias

Греческий «Панатинаикос» близок к приобретению защитника Натана Гассама из калининградской «Балтики». Как сообщил журналист Йоргос Сифакис в выпуске на YouTube-канале Scorakias, финансовые требования российской команды снизились, что упрощает ход переговоров с «Панатинаикосом».

По данным источника, ранее «Балтика» запрашивала € 5 млн за переход 25-летнего игрока. Сообщается, что изменения в позиции калининградцев создали благоприятные условия для осуществления этого трансфера.

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что у клуба летом было четыре предложения по Гассама, а также допустил, что зимой клубы могут вернуться к кандидатуре малийца.