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Защитник «Ред Стар» Эльяс Зидан: отец всегда рядом, чтобы поддержать меня

Защитник «Ред Стар» Эльяс Зидан: отец всегда рядом, чтобы поддержать меня
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Защитник клуба «Ред Стар» Эльяс Зидан, являющийся сыном главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана, рассказал, как отец поддерживает его на профессиональном пути.

«Отзывы отца больше сосредоточены на тактической стороне, на областях, требующих улучшения, и на постоянном стремлении к прогрессу. Некоторые аспекты остаются более сложными, особенно постоянные сравнения и тот факт, что меня оценивают более строго, чем других.

В молодости самое важное — это возможность развиваться, не находясь постоянно в центре внимания, и именно это оказалось немного сложным. С другой стороны, я чрезвычайно горжусь своим отцом, который дал мне много советов. Благодаря своей блестящей карьере он направляет меня не только в спортивных вопросах, но и в образе жизни спортсмена высшего уровня — например, в вопросах питания, восстановления и поведения вне поля. Он всегда рядом, чтобы поддержать меня», — приводит слова Зидана Le Parisien.

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