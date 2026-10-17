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Баркола объяснил, почему в «Ливерпуле» ему играть проще, чем в «ПСЖ»

Баркола объяснил, почему в «Ливерпуле» ему играть проще, чем в «ПСЖ»
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Нападающий «Ливерпуля» Брэдли Баркола рассказал, почему в английском клубе ему проще играть, чем в «ПСЖ», откуда он перешёл минувшим летом.

«Здесь есть отличный менеджер с блестящими идеями. Я пытаюсь адаптироваться, потому что атмосфера здесь совершенно другая, чем в «Пари Сен-Жермен».

Английская лига отличается, и я считаю её менее тактической. Возможно, это потому, что мы играли под руководством тренера, который был чрезвычайно строг в тактическом плане [Луис Энрике]. Здесь на поле происходит меньше изменений. При моём прежнем тренере мне приходилось перемещаться в центр поля, а затем на фланги, чтобы другой игрок мог занять моё место, а здесь всё совершенно по-другому», — приводит слова Баркола TEAMtalk со ссылкой на Telefoot.

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