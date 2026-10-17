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«Балтика» нашла замену Гассама, он может стать первым новичком «Панатинаикоса» в январе

«Балтика» нашла замену Гассама, он может стать первым новичком «Панатинаикоса» в январе
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Калининградская «Балтика» в последние дни нашла потенциальную замену защитнику Натану Гассама. Об этом пишет издание Scorakias.gr. Сообщается, что это обстоятельство увеличивает шансы ухода защитника, которым интересуется греческий «Панатинаикос».

По данным источника, существует большая вероятность того, что 25-летний малиец станет первым зимним новичком «Панатинаикоса», если стороны успешно завершат переговоры. Летом «Балтика» запрашивала за трансфер € 5 млн.

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил, что калининградцы отказались продавать Гассама в «Панатинаикос» в последние дни летнего трансферного окна, поскольку не могли подписать равнозначную замену.

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