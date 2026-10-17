Яп Стам высказал мнение, почему «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять Кэррика

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением, почему руководству манкунианцев не стоит увольнять главного тренера Майкла Кэррика. После шести туров АПЛ «красные дьяволы» занимают 13-е место.

«В те времена, когда сэр Алекс [Фергюсон] руководил командой, я думаю, у тренеров было немного больше времени, чтобы работать с командой, создавать команду и в конечном итоге добиваться успеха.

В наши дни менеджеру очень сложно найти время, необходимое для достижения успеха в долгосрочной перспективе. У «Манчестер Юнайтед» уже были тренеры с большим опытом, такие как Моуринью, Мойес, ван Гал, тен Хаг. У всех них был опыт работы на высоком уровне, но они не добились успеха. Поэтому нельзя гарантировать, что, пригласив менеджера с большим опытом, вы обязательно найдёте идеи или решения, необходимые для успеха.

Я думаю, что Майкл по-прежнему подходящий человек для этой работы. Нужен человек, который близок к игрокам. Он знает футболистов, знает культуру клуба, у него хорошие отношения с руководством, и они вселяют в него уверенность и дают время, чтобы он мог во всём разобраться.

Конечно, ему нужен план, как это сделать. Вероятно, они обсуждали этот момент, а также как подходить к трансферным периодам, когда привлекать определённых футболистов и как затем строить команду, исходя из этого.

Всегда остаётся только гадать, сможет ли тот или иной менеджер справиться с поставленной задачей. Но Майкл доказал в минувшем сезоне, что он на это способен. Я уверен, что в нынешнем сезоне он будет прогрессировать и покажет лучшие результаты», — приводит слова Стама Flashscore.