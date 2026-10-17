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Яп Стам высказал мнение, почему «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять Кэррика

Яп Стам высказал мнение, почему «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять Кэррика
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением, почему руководству манкунианцев не стоит увольнять главного тренера Майкла Кэррика. После шести туров АПЛ «красные дьяволы» занимают 13-е место.

«В те времена, когда сэр Алекс [Фергюсон] руководил командой, я думаю, у тренеров было немного больше времени, чтобы работать с командой, создавать команду и в конечном итоге добиваться успеха.

В наши дни менеджеру очень сложно найти время, необходимое для достижения успеха в долгосрочной перспективе. У «Манчестер Юнайтед» уже были тренеры с большим опытом, такие как Моуринью, Мойес, ван Гал, тен Хаг. У всех них был опыт работы на высоком уровне, но они не добились успеха. Поэтому нельзя гарантировать, что, пригласив менеджера с большим опытом, вы обязательно найдёте идеи или решения, необходимые для успеха.

Я думаю, что Майкл по-прежнему подходящий человек для этой работы. Нужен человек, который близок к игрокам. Он знает футболистов, знает культуру клуба, у него хорошие отношения с руководством, и они вселяют в него уверенность и дают время, чтобы он мог во всём разобраться.

Конечно, ему нужен план, как это сделать. Вероятно, они обсуждали этот момент, а также как подходить к трансферным периодам, когда привлекать определённых футболистов и как затем строить команду, исходя из этого.

Всегда остаётся только гадать, сможет ли тот или иной менеджер справиться с поставленной задачей. Но Майкл доказал в минувшем сезоне, что он на это способен. Я уверен, что в нынешнем сезоне он будет прогрессировать и покажет лучшие результаты», — приводит слова Стама Flashscore.

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