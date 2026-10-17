«Мне 23, а я уже ветеран». Беллингем — о своём положении в «Реале»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей роли в мадридском клубе. Игра 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ромой» (4:3) стала для англичанина 150-й в составе «Королевского клуба».

«Я очень счастлив и горд. Играть за этот клуб — всегда огромное удовольствие, и надеюсь, что так будет продолжаться ещё долго. «Реал» очень много значит для меня, ведь это величайший клуб в мире. Для меня большая честь выступать здесь и достичь отметки в 150 матчей.

Мне 23 года, а меня уже наз