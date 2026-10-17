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«Мне 23, а я уже ветеран». Беллингем — о своём положении в «Реале»

«Мне 23, а я уже ветеран». Беллингем — о своём положении в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей роли в мадридском клубе. Игра 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ромой» (4:3) стала для англичанина 150-й в составе «Королевского клуба».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

«Я очень счастлив и горд. Играть за этот клуб — всегда огромное удовольствие, и надеюсь, что так будет продолжаться ещё долго. «Реал» очень много значит для меня, ведь это величайший клуб в мире. Для меня большая честь выступать здесь и достичь отметки в 150 матчей.

Мне 23 года, а меня уже наз