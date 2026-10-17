Тебас отреагировал на возможное наказание за слова о ТВ «Реала» и методах Геббельса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал новость, что Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность его наказания за сравнение деятельности телевидения мадридского «Реала» с пропагандистскими методами, применявшимися в нацистской Германии.

«Не могу поверить в новость, что Высший совет по спорту (CSD) изучает возможность действовать по собственной инициативе из-за моих заявлений. Если это подтвердится, надеюсь, что изучение начнётся с прочтения того, что я написал, и с проверки некоторых предысторий.

Мои слова были такими:

«Этот метод напоминает механизмы пропаганды, которые использовал Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии: систематическое повторение, конструирование врага и подчинение фактов нарративу. Сравнение — с этими техниками пропаганды, а не с идеологией и, разумеется, не с болельщиками «Реала».

Вот что я сказал. Критика некоторых методов коммуникации с явным ограничением в сравнении. С ней можно не соглашаться, даже очень. Но нельзя делать, что недопустимо: убирать это уточнение и приписывать мне идеологическое отождествление, которое я явно исключил.

Теперь вернёмся к предыстории.

12 мая 2026 года на пресс-конференции, где он объявил о выборах в «Реале», Флорентино Перес заявил: «Я мог бы выиграть 14 чемпионатов, но остальные у меня украли». И добавил, говоря о Негрейре: «это всё те же арбитры».

Это опубликовано на самом сайте «Реала». Не нужно прибегать к анонимным источникам.

Речь идёт о том, чтобы списывать результаты чемпионатов на кражу и распространять подозрения на нынешних арбитров. Как это должно оцениваться теми, кто обязан защищать целостность и престиж соревнования?

Арбитры это осудили. А 21 сентября AS опубликовало, что расследовавший дело представитель предложил закрыть дисциплинарное производство в фе