Даниэль Карвахаль ответил, почему решил перейти в «Хетафе»

Бывший защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил, почему ранее присоединился к «Хетафе».

— Что именно в «Хетафе» вас привлекло и убедило присоединиться к клубу — особенно учитывая, что за свою карьеру вы уже выиграли всё, что только можно? И есть ли в вашем контракте пункт, позволяющий покинуть команду зимой?

— Во-первых, хочу сказать, что я счастлив находиться в своей нынешней команде. Благодарю совет директоров и президента клуба за предложение о сотрудничестве. Полагаю, воодушевление было взаимным, именно поэтому я и стал футболистом «Хетафе».

Когда завершилось действие моего контракта с «Реалом», я захотел поменять обстановку: уехать в экзотическую страну или в какой-либо другой чемпионат, чтобы пережить новый опыт, а моя жизнь — это футбол. Я страстный поклонник этого спорта, особенно если учесть последние два года с травмами, когда у меня не получалось поддерживать тот уровень, который хотелось бы. Я стремился вернуться на свой былой уровень. Когда поступило предложение от «Хетафе», оно соответствовало всем требованиям, которые были важны для меня и моей семьи, поэтому принять решение было очень просто.

Что касается названного пункта, то его нет. План состоит в том, чтобы остаться на весь сезон: у меня нет возможности досрочно уйти зимой, если только кто-нибудь не заплатит € 50 млн, — приводит слова Карвахаля AS.