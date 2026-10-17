Два защитника, которых «Реал» рассматривал до Конате, остаются в списке целей — Sport.es

Центральные защитники Рубен Диаш из «Манчестер Сити» и Алессандро Бастони из «Интера», которыми мадридский «Реал» интересовался до подписания игрока обороны «Ливерпуля» Ибраима Конате в статусе свободного агента, всё ещё интересны клубу. Об этом сообщает издание Sport.es.

По данным источника, летом руководство мадридцев сочло подписание Конате достаточным и решило ограничиться имеющимися в распоряжении пятью центральными защитниками. При этом Диаш и Бастони остаются в списке потенциальных целей клуба на будущее.

Сообщается, что трансфер на эту позицию будет зависеть от состояния бразильца Эдера Милитао. Если он вернётся после травмы к своей лучшей форме и создаст связку с Конате или другим защитником Дином Хёйсеном, в 2027 году «Реал» будет искать центральных защитников, готовых к роли игроков ротации.