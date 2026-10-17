«Не хочу загадывать, что будет дальше». Карвахаль — о возможном участии в матче с «Реалом»

Бывший защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, который ранее присоединился к «Хетафе», ответил, что думает о возможном участии в матче с «лос бланкос».

— Можете ли вы представить, что после 23 лет в «Реале» вам довёдется сыграть против своей бывшей команды на «Сантьяго Бернабеу», будучи в форме другого клуба?

— Честно говоря, единственное, что я себе представляю — это как в понедельник тренер выпускает меня на поле, чтобы я мог снова играть. Сейчас я думаю только об этом. Не хочу загадывать, что будет дальше. Хочу играть — мне не терпится выйти на поле, — и в преддверии следующего матча мысли заняты только этим. Знаю, звучит как клише, но это правда. Не могу же я вас обманывать, — приводит слова Карвахаля AS.