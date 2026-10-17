Посольство России в Турции опубликовало пост по случаю встречи с Батраковым

Аккаунт Посольства России в Турции опубликовал пост по случаю встречи чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции Сергея Вершинина и полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в спортивном комплексе стамбульского клуба.

«16 октября Посол Российской Федерации в Турецкой Республике С.В. Вершинин в присутствии Генерального консула России в Стамбуле А.А. Калачева посетил футбольный клуб «Галатасарай». В ходе визита провёл встречу с руководством «Галатасарая», побеседовал с российским футболистом А.А. Батраковым, который в августе присоединился к турецкой команде.

С.В. Вершинин высказал российскому спортсмену слова поддержки, пожелал успехов и красивых побед на разных матчах в национальной и международной лигах.

Пусть каждый гол будет таким же впечатляющим, как тот, что россиянин на днях забил в ворота «Барселоны», — говорится в телеграм-канале организации.

Напомним, поразив ворота испанского гранда в матче 2-го тура Лиги чемпионов (1:4), воспитанник московского «Локомотива» вошёл в историю «львов», став вторым самым молодым автором гола «Галатасарая» в главном европейском клубном турнире за всё время (в возрасте 21 года).