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«Джанни, величайший!» Блаттер отреагировал на выступление Инфантино перед Советом ФИФА

«Джанни, величайший!» Блаттер отреагировал на выступление Инфантино перед Советом ФИФА
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал выступление нынешнего главы организации Джанни Инфантино на заседании Совета ФИФА.

«Джанни Инфантино, величайший! Потрясающее выступление в Цюрихе: Инфантино, по-видимому, хороший католик, исповедуется, а затем обещает 25 миллионов. Исповедь, индульгенция и отпущение грехов — всё в одном выступлении! Папа Римский был бы в восторге. Но в футболе, как и в Церкви, доверие не купишь», — написал Блаттер в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Инфантино принёс извинения своим критикам за скандал с продажей прав на ЧМ, но не предоставил никаких документов или новых подробностей по вопросам, которые больше всего беспокоят членов Совета ФИФА.

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