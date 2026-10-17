«Джанни, величайший!» Блаттер отреагировал на выступление Инфантино перед Советом ФИФА
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал выступление нынешнего главы организации Джанни Инфантино на заседании Совета ФИФА.
«Джанни Инфантино, величайший! Потрясающее выступление в Цюрихе: Инфантино, по-видимому, хороший католик, исповедуется, а затем обещает 25 миллионов. Исповедь, индульгенция и отпущение грехов — всё в одном выступлении! Папа Римский был бы в восторге. Но в футболе, как и в Церкви, доверие не купишь», — написал Блаттер в своём аккаунте в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Инфантино принёс извинения своим критикам за скандал с продажей прав на ЧМ, но не предоставил никаких документов или новых подробностей по вопросам, которые больше всего беспокоят членов Совета ФИФА.
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