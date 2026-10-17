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Неймар назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом в мире

Неймар назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом в мире
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Нападающий «Сантоса» Неймар сделал в соцсетях репост записи аккаунта со статистикой Sofascore, где проведено сравнение его игры в сезоне-2017/2018 в составе «Пари Сен-Жермен» и текущих показателей испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

Фото: Соцсети Неймара

«Ламин Ямаль — лучший игрок в мире», — подписал Неймар репост фотографии со статистикой.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. В составе сборной испанец сыграл в четырёх играх и отметился четырьмя голами и одним ассистом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн. Ямаль является одним из фаворитов на победу в голосовании за «Золотой мяч» 2026 года.

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