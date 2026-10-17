Экс-игрок «Локо» оценил перспективы Батракова в «Галатасарае», упомянув гол «Барселоне»

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Портнягин высоко оценил игру и перспективы российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

«Следует отметить, какой невероятный рывок в уровне совершил Батраков за несколько лет. От Молодежной футбольной лиги до выступления в Лиге чемпионов и гола в ворота «Барселоны». Это фантастика! Важно, что ему доверяют исполнять стандарты. Далеко не каждый опытный сильный игрок получает это право в статусных клубах. Это говорит о том, что тренеры видят высокую техническую оснащенность российского игрока. Я смотрел на статистику Батракова в течение последнего времени, и он стабильно забивает больше голов, нежели имеет выраженных моментов. Это показатель большого мастерства», — сказал Портнягин в эфире «Матч ТВ».

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года.