Агент Нико Уильямса назвал истинную причину срыва трансфера в «Барселону» летом 2025 года

Феликс Тайнта, представляющий интересы испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса, раскрыл детали переговоров о несостоявшемся переходе нападающего в «Барселону» летом 2025 года, а также назвал истинную причину срыва трансфера.

«Мы вели переговоры с «Барселоной». Разумеется, «Атлетик» был в курсе, так как я держал их в курсе ситуации в любой момент, даже если им не нравилось то, как обстояли дела. С этого я и начал переговоры, и мы дошли до точки, когда Нико просто не мог позволить себе не играть. Это «Формула-1». Если я прихожу к вам, я не должен терпеть ваши проблемы. Именно это я и дал понять «Барселоне». Следовательно, мы решили, что без определённых гарантий мы не можем пойти на риск, что Нико присоединится к клубу и в итоге не будет играть. И дело было не только в чемпионате мира, а в том, что он профессионал, которому нужно заниматься своим делом. Если у вас есть проблема, это не должно меня затрагивать. А если вы не можете гарантировать, что это не отразится на мне, тогда я должен изменить своё мнение. Именно так всё и произошло.

Нико рассматривал уход, так как он амбициозен, а в «Атлетике» знают свои пределы. Там знают, что не выиграют Лигу чемпионов, и, вероятно, не выиграют и Ла Лигу. В конце концов, когда он начал отбрасывать одни варианты, чтобы рассмотреть другие, и когда осознаёшь, что ситуация — со всем, что она влечёт за собой — нелогична, начинаешь смотреть на вещи под другим углом. А если бы он продлил контракт? Я выдвигал эту идею, и он согласился. С этого момента было принято решение продлить его контракт с клубом», — приводит слова Тайны аккаунт Goal.com.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до лета 2035 года, однако в соглашении прописана сумма выкупа около € 90 млн. За баскский клуб испанец провёл 205 матчей