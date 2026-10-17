Чемпионат России — 2026/2027 по футболу: результаты на 17 октября, календарь, таблица

В субботу, 17 октября, состоялись три матча в рамках 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 17 октября:

«Крылья Советов» — «Факел» — 1:2;

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1;

«Локомотив» — «Краснодар» — 3:3.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе бело-голубых 22 очка в 10 играх. Столько же — у ЦСКА, который нах