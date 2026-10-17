Артём Дзюба не стал отвечать на вопрос о спортивном директоре «Спартака» Кахигао

Бывший нападающий московского «Спартака» Артём Дзюба не стал отвечать на вопрос о спортивном директоре красно-белых Фрэнсисе Кахигао. Ранее сообщалось, что специалист заблокировал возвращение форварда в московский клуб.

— Есть что сказать Кахигао?

— Ребят, вы же журналисты. Сейчас красивый футбол, «Локомотив» играет, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» и «Краснодар» играют в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости сч