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Артём Дзюба не стал отвечать на вопрос о спортивном директоре «Спартака» Кахигао

Артём Дзюба не стал отвечать на вопрос о спортивном директоре «Спартака» Кахигао
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Бывший нападающий московского «Спартака» Артём Дзюба не стал отвечать на вопрос о спортивном директоре красно-белых Фрэнсисе Кахигао. Ранее сообщалось, что специалист заблокировал возвращение форварда в московский клуб.

— Есть что сказать Кахигао?
— Ребят, вы же журналисты. Сейчас красивый футбол, «Локомотив» играет, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» и «Краснодар» играют в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости сч