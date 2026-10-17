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Артём Дзюба: нет никаких планов, в планах — отдохнуть

Артём Дзюба: нет никаких планов, в планах — отдохнуть
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Российский нападающий Артём Дзюба рассказал о ближайших планах. Футболист находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был тольяттинский «Акрон», который он покинул в конце мая 2026 года. Ранее он заявил, что, вероятно, закончил карьеру.

«Нет никаких планов. В планах — отдохнуть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

38-летний Дзюба выступал за тольяттинскую команду с сентября 2024 года по май 2026 года. За это время он провёл за клуб 52 матча, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

Артём Дзюба — четы