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Экс-игрок «Ромы» Бове: возвращение в Италию? В будущем — почему бы и нет

Экс-игрок «Ромы» Бове: возвращение в Италию? В будущем — почему бы и нет
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Полузащитник «Уотфорда» Эдоардо Бове, ранее выступавший за «Рому» и «Фиорентину», признался, что не отрицает возможное возвращение в Серию А в будущем.

«Возвращение в Италию? В будущем — почему бы и нет. Я счастлив там, где нахожусь сейчас. Одной из моих целей было поехать играть за границу, но я не стану скрывать, что по-прежнему слежу за чемпионатом Италии. Я остаюсь привязанным к «Роме» и Италии. На данный момент я счастлив там, где нахожусь, но в то же время не хочу закрывать никаких дверей», — приводит слова Бове Calciomercato.

К этому моменту Бове принял участие в семи матчах за «шершней» во всех турнирах. На данный момент команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

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