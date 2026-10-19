Ришарлисон обвинил кандидата в президенты Бразилии в краже своего острова

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон обвинил кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару в краже его частного острова. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X.

По данным источника, форвард утверждает, что Флавиу пытался купить у него остров, но получил отказ. Тогда территорией завладели другие люди, применив некие судебные процедуры, а сам Ришарлисон остался без острова и денег за него.

Отмечается, что нападающий вложил в своё частное владение порядка € 1,7 млн. Теперь Ришарлисон требует, чтобы было проведено полицейское расследование. Флавиу Болсонару — бразильский оппозиционный политик, ранее его проверяли по обвинению в отмывании денег.