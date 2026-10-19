Глава Ла Лиги Тебас обвинил «Реал» в манипуляциях после баннера с упоминанием его фамилии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал инцидент с баннером болельщиков «Реала», появившимся во время матча команды с «Севильей» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (встреча завершилась со счётом 4:1). На баннере была размещена надпись: «Это не футбол, это Тебас и Негрейра». Фамилии главы Ла Лиги и бывшего вице‑президента Технического комитета судей (CTA) выполнили красными и синими буквами — это отсылка к клубным цветам «Барселоны».