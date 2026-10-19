Генич рассказал, что «Зенит» просил называть Лусиано Гонду по имени, а ЦСКА — нет

Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич объяснил, почему сейчас называет нападающего ЦСКА Лусиано Гонду по фамилии, тогда как во время выступлений игрока за «Зенит» называл только по имени.

— Смотри, тебе претензия в чате. «Почему Генич сегодня называл Гонду по фамилии, во времена «Зенита» называл только Лусиано. Что изменилось?»

— Я тебе могу объяснить, потому что…

— Да мне не надо, ты вот зрителям объясни.

— Когда он играл за «Зенит», попросили называть его Лусиано. Сейчас играет за ЦСКА, просьб не было, сказали называть как хотите. Я сам спросил, как его называть, сказали: «Как хотите», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».