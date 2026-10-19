Игрок «Спартака» Умяров рассказал, как повлияла на команду пауза на матчи сборных

Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как повлияла на команду пауза на матчи сборных в сентябре-октябре 2026 года.

— Как будто после длинной паузы на матчи сборных «Спартак» снова вкатывался в сезон.

— Все понимают, почему была тяжёлая игра с «Крыльями». Да любая игра на выезде, плюс-минус. Все понимают, что команда хозяев побежит, будет агрессивно играть. 15-20 минут, которые мы провели в Самаре, были не совсем качественными. Потом удаление, игра вынудила нас сесть ниже.

В любом случае, когда ты играешь каждые три-четыре дня, каждую неделю — ты в тонусе, понимаешь партнёров и привыкаешь к требованиям. Пока кто-то в сборной, у кого-то были долгие перелёты, как у Бабича. Он сыграл много игр. Понятное дело, что требования другие. Из сборной России нас отпустили за два-три дня. Всегда нужно какое-то время на а