«Чемпионату» требуются авторы новостей в ночную смену

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей в ночную смену (позиция — редактор ленты новостей). Необходимы готовность и возможность работать во временные отрезки 1.00-5.00 и 5.00-9.00 по московскому времени.
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (большое количество видов будет преимуществом).
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.