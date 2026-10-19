15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чемпионату» требуются авторы новостей в ночную смену

«Чемпионату» требуются авторы новостей в ночную смену
Комментарии

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей в ночную смену (позиция — редактор ленты новостей). Необходимы готовность и возможность работать во временные отрезки 1.00-5.00 и 5.00-9.00 по московскому времени.

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (большое количество видов будет преимуществом).

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

Новости на «Чемпионате»:
Официально
Стало известно, какие футболисты «Барселоны» оказались вне заявки на матч с «ПСЖ» в ЛЧ
Капитан «Виннипега»: если Хеллебайк вернётся в команду, нам предстоит серьёзный разговор