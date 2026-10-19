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В ЦСКА сообщили, когда Игорь Акинфеев может приступить к тренировкам

В ЦСКА сообщили, когда Игорь Акинфеев может приступить к тренировкам
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда получивший травму голкипер команды Игорь Акинфеев может приступить к тренировочному процессу. Опытный вратарь получил повреждение в апреле этого года в матче с «Акроном».

«Акинфеев восстанавливается, делает в зале большую работу. Шаг за шагом двигаемся, видна позитивная динамика, это самое главное. Может ли приступить к тренировкам на поле в ноябре? Почему нет?» — приводит слова Безуглова ТАСС.

ЦСКА после 11 туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице. Армейцы набрали 22 очка. В 12-м туре красно-синие сыграют с московским «Спартаком».

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