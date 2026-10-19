Дмитрий Андреев: уход Ахметзянова станет большой потерей для «Оренбурга»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе из клуба Ильдара Ахметзянова, занимающего должность главного тренера первой команды.

«Уход Ахметзянова станет большой потерей для «Оренбурга». Он проделал большую работу после того, как принял команду после Слишковича. Появилась стабильность. Конечно, это большая потеря. Сложно прогнозировать, чем уход Ахметзянова обернётся для «Оренбурга». Однако уход тренера по ходу сезона, особенно когда вся игра выстроена, принесёт некоторые сложности. Вопрос в том, кто придёт на его место», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.