Гендиректор «Спартака» Некрасов рассказал, разделяет ли он мнение Кахигао о Карседо

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос, разделяет ли он мнение спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо. Ранее Кахигао сказал, что не променял бы Карседо ни на одного специалиста в мире.

«Не был в курсе, что у нас должен был состояться какой-то обмен. Но мы очень довольны, что такой тренер работает в нашем клубе», — приводит слова Некрасова «РИА Новости Спорт».

Карседо работает в «Спартаке» с янва