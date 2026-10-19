15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Некрасов рассказал, разделяет ли он мнение Кахигао о Карседо

Гендиректор «Спартака» Некрасов рассказал, разделяет ли он мнение Кахигао о Карседо
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос, разделяет ли он мнение спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо. Ранее Кахигао сказал, что не променял бы Карседо ни на одного специалиста в мире.

«Не был в курсе, что у нас должен был состояться какой-то обмен. Но мы очень довольны, что такой тренер работает в нашем клубе», — приводит слова Некрасова «РИА Новости Спорт».

Карседо работает в «Спартаке» с янва