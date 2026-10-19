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Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург» — источник

Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург» — источник
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга», сообщает интернет-портал «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Игнашевича была калининградская «Балтика». Он возглавлял команду с 2021 по 2024 год. Сейчас Сергею 47 лет.

Накануне стало известно, что нынешний тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов может возглавить «Рубин». В таком случае оренбуржцы будут вынуждены искать нового наставника.

Сейчас «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей.

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