15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Андреев оценил кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Оренбурга»

Дмитрий Андреев оценил кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Оренбурга»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал перспективы Сергея Игнашевича на посту главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что Игнашевич — один из кандидатов на этот пост.

«Игнашевич неплохо работал в «Балтике». Какое-то время в «Оренбурге» ему понадобится, чтобы что-то поменять под свою философию, познакомиться с игроками. Сложно сказать, как всё это отразится. Вопрос в том, как быстро новому тренеру удастся сработать, наладить и выстроить игру под себя», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Игнашевича была калининградская «Балтика». Он возглавлял команду с 2021 по 2024 год.

На данный момент «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 10 матчах.

Материалы по тем