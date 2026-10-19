Дмитрий Андреев оценил кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Оренбурга»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал перспективы Сергея Игнашевича на посту главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что Игнашевич — один из кандидатов на этот пост.

«Игнашевич неплохо работал в «Балтике». Какое-то время в «Оренбурге» ему понадобится, чтобы что-то поменять под свою философию, познакомиться с игроками. Сложно сказать, как всё это отразится. Вопрос в том, как быстро новому тренеру удастся сработать, наладить и выстроить игру под себя», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Игнашевича была калининградская «Балтика». Он возглавлял команду с 2021 по 2024 год.

На данный момент «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 10 матчах.