«Ни капли не удивлён». Моуринью — о судействе в матче «Бетиса» и «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с иронией прокомментировал судейство в матче чемпионата Испании между «Бетисом» и каталонской «Барселоной».

«В тот вечер я смотрел матч «Бавария» — «Лейпциг»… Позже мне рассказали обо всём, что произошло в Севилье, но, очевидно, я вообще ни капли не был удивлён! Очередной обычный рабочий день в офисе», — приводит слова Жозе Моуринью футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

На 54-й минуте при счёте 2:3 полузащитник «Бетиса» Факундо Берналь получил прямую красную карточку за удар головой форварда «Барселоны» во время стычки с Ямалем.