«Ни капли не удивлён». Моуринью — о судействе в матче «Бетиса» и «Барселоны»
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с иронией прокомментировал судейство в матче чемпионата Испании между «Бетисом» и каталонской «Барселоной».
Испания — Ла Лига . 9-й тур
17 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 10' 1:1 Гомес – 27' 1:2 Родри – 41' 1:3 Жезус – 51' 2:3 Эззалзули – 53' 2:4 Гарсия – 62' 2:5 Ольмо – 81'
Удаления: Берналь – 54' / нет
«В тот вечер я смотрел матч «Бавария» — «Лейпциг»… Позже мне рассказали обо всём, что произошло в Севилье, но, очевидно, я вообще ни капли не был удивлён! Очередной обычный рабочий день в офисе», — приводит слова Жозе Моуринью футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
На 54-й минуте при счёте 2:3 полузащитник «Бетиса» Факундо Берналь получил прямую красную карточку за удар головой форварда «Барселоны» во время стычки с Ямалем.
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