«Все футболисты понимают ситуацию». Лукас Фассон — о положении «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о турнирном положении железнодорожников. После 11 туров команда занимает 12-е место в таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с 11 очками.

«После прошлого сезона в команде произошло достаточно много кадровых изменений: игроки уходили и приходили. Сейчас нам важно сыграться, и тогда всё будет хорошо. Мы проводили неформальные встречи, собирались командой, обсуждали сложившуюся ситуацию, искали пути решения проблемы. И «Локомотив» постепенно набирает ход. Мы зарабатываем очки в РПЛ, сплачиваемся. А дальше остаётся только ждать результатов.

Верю, что мы выберемся из этой ситуации. Команда уже не раз доказывала, что способна играть в хороший футбол. И все знают: у нас есть определённые качества, которые позволяют добиваться нужных результатов. Эти качества, помноженные на труд, в любом случае дадут результат. Все футболисты понимают ситуацию, все работают и стараются. Так что рано или поздно это принесёт свои плоды.

Да, пауза в РПЛ точно пошла нам на пользу. Было достаточно времени, чтобы поработать, сыграться и что‑то наладить в своих действиях. Думаю, это действительно так. Что же касается меня, то я выхожу на поле и пытаю