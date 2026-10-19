Ильдар Ахметзянов заявил, что не ведёт переговоры с «Рубином» и не уйдёт из «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов опроверг слухи о переговорах с «Рубином». Ранее сообщалось, что клуб из столицы Татарстана планировал выкупить контракт специалиста у оренбуржцев.

«В обед мы собрали команду. Я сказал ребятам, что никаких переговоров с «Рубином» я не веду и никуда уходить не собираюсь. Поэтому здесь максимально всё спокойно с моей стороны. Надеюсь, ребята тоже услышали меня и спокойно готовились к игре», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 12 набранных очков в 10 стартовых турах.