15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ильдар Ахметзянов заявил, что не ведёт переговоры с «Рубином» и не уйдёт из «Оренбурга»

Ильдар Ахметзянов заявил, что не ведёт переговоры с «Рубином» и не уйдёт из «Оренбурга»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов опроверг слухи о переговорах с «Рубином». Ранее сообщалось, что клуб из столицы Татарстана планировал выкупить контракт специалиста у оренбуржцев.

«В обед мы собрали команду. Я сказал ребятам, что никаких переговоров с «Рубином» я не веду и никуда уходить не собираюсь. Поэтому здесь максимально всё спокойно с моей стороны. Надеюсь, ребята тоже услышали меня и спокойно готовились к игре», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 12 набранных очков в 10 стартовых турах.

Материалы по теме