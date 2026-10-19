«Спартак» выплатит «Бешикташу» бонус в размере € 5,2 млн за Жедсона — Transfermarkt

Московский «Спартак» должен выплатить турецкому «Бешикташу» крупную бонусную сумму за переход португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает авторитетный статистический портал Transfermarkt.

По информации источника, в соглашении между клубами активировалась специальная опция, согласно которой красно-белые обязаны перевести стамбульцам дополнительные € 5,2 млн.

С учётом этого транша общая сумма компенсации за переход 27-летнего португальца уже достигла € 25,97 млн.

Кроме того, в договоре между «Спартаком» и «Бешикташем» остаётся активным ещё один пункт с потенциальным бонусом в размере € 2 млн, который может быть выплачен при выполнении определённых спортивных условий.

Напомним, Жедсон Фернандеш пополнил состав «Спартака» летом 2025 года.