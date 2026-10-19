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«Просто тащит». Слуцкий назвал лучшего футболиста РПЛ после 11 туров

«Просто тащит». Слуцкий назвал лучшего футболиста РПЛ после 11 туров
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Российский тренер Леонид Слуцкий назвал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова лучшим футболистом Альфа-Банк РПЛ после 11 сыгранных туров.

– Меня радует Глушенков, который сегодня просто тащит «Зенит».

– Он лучший российский игрок на сегодня?
– Сегодня он лучший игрок чемпионата России. Я отношусь к нему с абсолютной симпатией. У Глушенкова есть «сонный режим» Романа Павлюченко. Бывают выпадения, поэтому я понимаю иногда тренеров, которые могут эмоционально про него высказываться.

– Насколько нормально, что игрок такого масштаба так часто выпадает?
– Он не часто выпадает. Вы видели, сколько голов он забил? Девять. Пусть выпадает. Может быть, если бы он не брал себе эти вынужденные паузы, то и яркость эпизодов была бы меньше.

У Глушенкова очень специальный тип темперамента и тип личности. Он может по ходу пьесы просто обидеться, уйти мыслями в другую сторону. Конечно, с одной стороны, ему это мешает, но, с другой, если бы он постоянно был включён так, как он включён в этих эпизодах, то уже не играл бы в нашем чемпионате.

– Это значит, что он никогда не уедет из России?
– Я думаю, что он никогда не уедет из России в силу возраста и его внутренних потребностей, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 10 матчей в чемпионате России, в которых забил девять мячей и сделал две результативных передачи.

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