Куртуа продлит контракт с «Реалом» до 2028 года — Фабрицио Романо

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа в ближайшее время официально заключит новое соглашение с мадридским «Реалом». Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» и представители 34-летнего вратаря уже достигли полной устной договорённости.

В настоящий момент юристы мадридцев и сторона Куртуа обмениваются финальными документами для подписания контракта. Новое трудовое соглашение бельгийца со «сливочными» будет рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, Куртуа выступает за мадридский гранд с августа 2018 года после перехода из лондонского «Челси». В составе «Реала» бельгийский страж ворот выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и неоднократно становился чемпионом Испании.