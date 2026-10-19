15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа продлит контракт с «Реалом» до 2028 года — Фабрицио Романо

Куртуа продлит контракт с «Реалом» до 2028 года — Фабрицио Романо
Комментарии

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа в ближайшее время официально заключит новое соглашение с мадридским «Реалом». Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» и представители 34-летнего вратаря уже достигли полной устной договорённости.

В настоящий момент юристы мадридцев и сторона Куртуа обмениваются финальными документами для подписания контракта. Новое трудовое соглашение бельгийца со «сливочными» будет рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, Куртуа выступает за мадридский гранд с августа 2018 года после перехода из лондонского «Челси». В составе «Реала» бельгийский страж ворот выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и неоднократно становился чемпионом Испании.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с Тибо Куртуа до 2028 года — The Athletic