Роналду отстранили в сборной Португалии на 30 дней и оштрафовали на € 255 — Романо

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил отстранение от Португальской футбольной федерации (FPF) сроком на 30 дней, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Также футболист заплатит € 255 за то, что он покинул тренировочный лагерь команды.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды футболист становился чемпионом Европы 2016 года и является двукратным победителем Лиги наций.