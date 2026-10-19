«Они ушли, а «Локомотив» остался». Фассон — о Батракове, Карпукасе и Воробьёве

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, как продлил контракт с клубом, несмотря на интерес со стороны «Интернасьонала», а также вспомнил, как отреагировал на уход из команды футболистов Артёма Карпукаса, Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва. Все покинули «Локо» летом.

«Рад, что получилось продлить контракт с клубом и что я остался в России. Но сейчас нужно в первую очередь выбраться из сложившейся ситуации в РПЛ. А уже потом будем думать о других целях. Но я всё ещё очень хочу завоевать титул именно с «Локомотивом».

Был интерес со стороны «Интернасьонала» и разных бразильских клубов. Предложения приходили от команд и из других стран. Однако на тот момент я не рассматривал эти варианты, просто хотел остаться здесь. И над решением вообще не раздумывал. Переговоры между мной и «Локомотивом» прошли быстро и легко. Всё было открыто и понятно, без каких‑либо подводных ка