Мбаппе — о завоевании Onze d'Or: встать в один ряд с Роналду и Марадоной — удовольствие

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание футбольной награды Onze d'Or («Золотой Онз») и поделился эмоциями от попадания в один список с легендами мирового футбола.

«Зидан, Криштиану, Марадона — это великие игроки. Они оставили колоссальный след в своей эпохе и всегда производили ярчайшее впечатление, где бы ни находились.

И, естественно, присоединиться к такой компании, оказаться рядом с футболистами столь высокого уровня — это всегда огромное удовольствие и честь», — приводит слова Мбаппе Onze Mondial.

Напомним, премия Onze d'Or ежегодно вручается французским изданием Onze Mondial с 1976 года на основе голосования читателей. В разные годы обладателями трофея становились такие игроки, как Диего Марадона, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и Лионель Месси.