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Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 19 октября

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 19 октября
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В понедельник, 19 октября, состоялся заключительный матч 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом минувшей встречи.

Результат матча РПЛ 19 октября:

«Родина» — «Оренбург» — 2:2.

После 11 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе команды 25 очков. «Зенит» находится на второй строчке, набрав 24 очка. Третье место с 23 очками после 11 матчей занимает «Спартак». На четвёртом и пятом местах — ЦСКА и «Краснодар», у которых по 22 очка в 11 встречах. В зоне вылета находятся «Родина» (6) и «Факел» (6).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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