Результаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 19 октября, завершился 11-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027

Суббота, 17 октября:

«Крылья Советов» – «Факел» – 1:2;

«Динамо» Махачкала – «Акрон» – 1:1;

«Локомотив» – «Краснодар» – 3:3.

Воскресенье, 18 октября:

«Зенит» – «Ахмат» – 3:2;

«Динамо» Москва – ЦСКА – 3:1;

«Спартак» – «Рубин» – 4:0;

«Балтика» – «Ростов» – 0:0.

Понедельник, 19 октября:

«Родина» – «Оренбург» – 2:2.

После 11 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе команды 25 очков. «Зенит» находится на второй строчке, набрав 24 очка. Третье место с 23 очками после 11 матчей занимает «Спартак». На четвёртом и пятом местах — ЦСКА и «Краснодар», у которых по 22 очка в 11 встречах. В зоне вылета находятся «Родина» (6) и «Факел» (6).