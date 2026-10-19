Тренер вратарей «Зенита» Кержаков: на тренировках бывают эмоциональные провалы

Тренер вратарей санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о психологических сложностях адаптации к новой роли после завершения игровой карьеры и признался, что до сих пор смотрит на многие вещи глазами действующего футболиста. Экс-голкипер сине-бело-голубых завершил карьеру в мае 2026 года.

«Ещё тянет эмоционально. Замечаю, что где‑то на середине тренировочного процесса у меня бывают эмоциональные провалы. Как будто весь воздух выходит. Потому что, наверное, организм привык ещё, что должно быть какое‑то действо. То есть я должен активно что‑то делать. На какие‑то моменты внутренне реагируешь исключительно как игрок.

Но когда заканчивается вратарская часть тренировки, вратари интегрируются в командные действия, ты просто стоишь и наблюдаешь — прям упадок происходит. Тебе что‑то надо делать, а ты стоишь», — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».