Президент Ла Лиги может лишиться своей должности из-за конфликта с «Реалом» — Sport.es

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может лишиться своей должности из-за конфликта с мадридским «Реалом», сообщает Sport.es. Ранее Тебас сравнил коммуникационную стратегию мадридского «Реала» и его телевидения с методами нацистской Германии.

Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность отстранения Тебаса от занимаемой должности. В CSD решают, стоит ли инициировать разбирательство в отношении Тебаса после его сравнения. Дело передано в юридический отдел CSD. Чтобы процесс получил дальнейший ход, необходима подача официальной жалобы в Административный спортивный трибунал (TAD), который примет окончательное решение о будущем Хавьера Тебаса во главе Ла Лиги.

Ранее «Королевский клуб» опубликовал заявление, где подчеркнул недопустимость подобных сравнений со стороны президента Ла Лиги, а Тебас обвинил «Реал» в манипуляциях после баннера, вывешенного болельщиками на матче 9-го тура с «Севильей» (4:1), с упоминанием его фамилии.