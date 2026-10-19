Ахметзянов — о «Рубине»: а если бы меня спросили, могу ли я возглавить «Челси»?

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов отреагировал на слухи, что он ведёт переговоры с «Рубином».

— Вчера, когда вышла новость, пришло очень много сообщений. Я написал начальнику команды, чтобы сделать собрание с командой. Мы собрались, и я сказал, что это неправда. Никаких переговоров я не вёл и не веду с другими командами. Хотелось бы, чтобы «Оренбург» более спокойно подошёл к игре.

— Вы не исключаете, что можете возглавить «Рубин» в этом сезоне?

— А если бы меня спросили, могу ли я возглавить «Челси»? Мой ответ был бы такой же. Я не знаю. Когда мы играли на Кубок с «Рубином», задавали такой же вопрос. Я тогда сказал, что у вас есть главный тренер. Его нужно поддерживать, хвалить, и команду в частности. Я показал, что на моей футболке написано «Оренбург». Наверное, дыма без огня не бывает, потому что эти новости выходили. Но какого-то разговора у меня лично с представителями других клубов не было и нет, «Рубин» это или ещё какой-то клуб. У меня впервые такое. Если бы я хотел, я бы уже ушёл, — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.