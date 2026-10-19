Роналду опубликовал пост после появившейся информации об отстранении в сборной

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после появившейся информации об отстранении в национальной команде. Ранее сообщалось, что футболист получил отстранение от Португальской футбольной федерации (FPF) сроком на 30 дней и штраф в € 255.

Роналду на своей странице в социальной сети Х выложил фото тренировки в форме «Аль-Насра», которые подписал фразой: «Усердно тружусь».

Фото: ФК «Аль-Наср»

Фото: ФК «Аль-Наср»

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды футболист становился чемпионом Европы 2016 года и является двукратным победителем Лиги наций.