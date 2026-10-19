Пирс Морган с иронией отреагировал на штраф Роналду в € 255 в сборной Португалии

Журналист Пирс Морган отреагировал на решение Португальской футбольной федерации оштрафовать нападающего сборной Криштиану Роналду на € 255 за самовольный отъезд из расположения национальной команды в октябре текущего года.

«Я могу помочь с оплатой штрафа, Криштиану», — написал Морган в соцсети X, поделившись публикацией журналиста Фабрицио Романо о наказании футболиста.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды футболист становился чемпионом Европы 2016 года и является двукратным победителем Лиги наций. Всего на его счету 146 голов и 45 результативных передач в 234 играх за Португалию.