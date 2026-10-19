Бывший игрок «МЮ» Эррера объяснил, почему играет за «Сарагосу» в третьей лиге бесплатно

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера объяснил свой переход в «Сарагосу» из третьей лиги Испании и объяснил, почему играет бесплатно. По данным СМИ, футболист переводит всю свою зарплату в фонд клуба, поскольку по закону обязан получать зарплату.

«Почему я так поступил? Наверное, дело в самом тяжёлом моменте в нашей истории. «Сарагоса» впервые за 75 лет оказалась в третьем дивизионе. Я хотел вернуться и помочь — попытаться вернуть команду в профессиональный футбол. Я многим обязан этому клубу.

Без «Сарагосы» я, скорее всего, никогда не стал бы профессиональным футболистом. Теперь, в трудный период, мы вместе с болельщиками несём ответственность за то, чтобы помочь команде… Я хотел играть бесплатно, помогать бесплатно. Помочь своей команде, помочь своему городу», — сказал Эррера в выпуске на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.