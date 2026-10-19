Объявлена символическая сборная сезона-2025/2026 по версии Onze d’Or

Объявлена символическая сборная сезона-2025/2026 по версии премии Onze d’Or от французского журнала Onze Mondial. Ранее лучшим игроком сезона был признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Символическая сборная сезона-2025/2026 по версии Onze d’Or: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»/«Челси»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Луис Диас («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»).

Фото: Onze Mondial в соцсети X

Обладатель «Золотого мяча» — 2026, приза лучшему игроку сезона по версии журнала France Football, определится в понедельник, 26 октября. Церемония состоится в Лондоне.