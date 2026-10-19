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Ринат Билялетдинов прокомментировал решение сына Динияра стать тренером

Ринат Билялетдинов прокомментировал решение сына Динияра стать тренером
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение сына, Динияра Билялетдинова, начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник сборной России с декабря прошлого года работает во второй команде железнодорожников ассистентом главного тренера Дмитрия Хохлова.

«В целом у него была хорошая карьера, была возможность получать удовольствие от игры и улыбаться. Я точно знаю, что Динияр созрел не сразу. Он на моём примере понимал, что это очень непростая профессия и далеко не каждый способен добиться в ней успеха.

Не у всех получается убить в себе игрока, набраться терпения и научиться именно преподавать, учить, улучшать. Тренер — это всегда нервотрёпка», — приводит слова Билялетдинова-старшего официальный сайт «Локомотива».

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