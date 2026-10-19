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«Один из лучших игроков РПЛ на данный момент, если не лучший». Тедеев — о Глушенкове

«Один из лучших игроков РПЛ на данный момент, если не лучший». Тедеев — о Глушенкове
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Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил выступление нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и назвал закономерным его лидерство в гонке бомбардиров.

«Я очень рад за него, он большой молодец, проводит колоссальную работу на поле. Он полезен для своей команды и, безусловно, талантлив. Поэтому всё закономерно. Он один из лучших, если не самый лучший игрок в РПЛ на данный момент», — сказал Тедеев в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

В текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ Максим Глушенков забил девять голов в 10 матчах.

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