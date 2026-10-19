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Результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2026/2027

Результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2026/2027
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В понедельник, 19 октября, завершился 7-й тур чемпионата Италии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 7-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027

Пятница, 16 октября:

«Фрозиноне» — «Сассуоло» — 4:2.

Суббота, 17 октября:

«Венеция» — «Наполи» — 1:0;
«Болонья» — «Интер» — 1:3;
«Рома» — «Дженоа» — 2:0.

Воскресенье, 18 октября:

«Удинезе» — «Лечче» — 0:3;
«Фиорентина» — «Комо» — 1:3;
«Милан» — «Аталанта» — 3:2;
«Ювентус» — «Лацио» — 0:3.

Понедельник, 19 октября:

«Монца» — «Кальяри» — 4:0;
«Парма» — «Торино» — 0:3.

После семи туров первое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Интер». В активе команды 19 очков. «Лацио» находится на второй строчке, набрав также 19 очков. Третье место с 17 очками после семи матчей занимает «Рома». В зоне вылета находятся «Фиорентина» (4), «Парма» (4) и «Венеция» (3).

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